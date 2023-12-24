Четверо жителей Горловки ранены при обстреле ТЦ со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по торговому центру в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. По его словам, ранения получили четыре мирных жителя.

Украинские каратели нанесли целенаправленный удар по торговому центру «Галактика» (Никитовский район Горловки). <...> Количество раненых возросло до четырех, — написал он.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, украинские военные за час выпустили по Горловке 14 снарядов калибра 155 мм. Отмечается, что обстрел велся из населенного пункта Дзержинск.

Ранее 24 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли Кировский район города. Под удар попала школа, расположенная на улице Кирова в поселке шахты имени Абакумова. По словам главы столицы ДНР, было повреждено остекление. Информации о пострадавших нет.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что за сутки 11 жителей столицы ДНР получили ранения различной степени тяжести в результате обстрелов со стороны украинской армии. По его словам, всем пострадавшим оказывается квалифицированная помощь.