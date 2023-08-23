Четверо росгвардейцев погибли в аварии на КАД в Санкт-Петербурге

Фото: t.me/Hinshtein

Жертвами аварии на кольцевой автомобильной дороге на юго-западе Санкт-Петербурга стали четверо сотрудников Росгвардии, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Трое молодых людей скончались на месте, один — спустя несколько часов в реанимации.

Четверо бойцов, находившихся в кузове, погибло. Еще трое, включая командира инженерно-саперного взвода, получили травмы разной степени тяжести, — написал Хинштейн.

Трагедия произошла вечером 22 августа около 17.50 на 84-м км КАД. Грузовик «Урал-4320» перевозил бойцов 33-й бригады Росгвардии. Внезапно водитель впереди идущей иномарки резкое затормозил. Пытаясь уйти от столкновения, водитель "Урала" резко вывернул руль влево, но не справился с управлением.

Машину занесло и выбросило на середину трассы, где она ударилась об отбойник и перевернулась. Предполагаемый виновник скрылся с места ДТП.

Ранее сообщалось о массовой аварии с участием 13 автомобилей в Пензе. В результате происшествия травмы получили три человека. Один из пострадавших был госпитализирован. О причинах ДТП не сообщается.

До этого в Богородском районе Московской области автомобиль Audi A6 врезался в полицейскую машину. В момент аварии там находились три сотрудника органов правопорядка, все они получили травмы. Один из полицейских доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Водитель иномарки при этом скрылся с места происшествия. Задержать удалось двух пассажиров Audi.