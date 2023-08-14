Четверо пострадавших при взрыве в ХМАО находятся в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, передает ТАСС со ссылкой на источник в Няганьской окружной больнице. По предварительной информации, у них ожоги 70% поверхности тела.

К нам везут четырех пострадавших с месторождения. Все тяжелые. Предварительно, 70% ожога, — заявил собеседник в больнице.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе. По другим источникам, взрывов было два. Изначально сообщалось о пяти пострадавших и двух погибших.

Напомним, 9 августа произошел взрыв в Сергиевом Посаде. В результате происшествия повреждения получили свыше 110 строений. По последним данным, пострадали 82 человека. Точная причина взрыва остается неизвестной, однако предполагается, что он связан с нарушением технологического процесса.

Представители Следственного комитета России ранее сообщили о задержании технического директора компании «Пиро-Росс», на складе которой произошел инцидент. В самой компании также прошли обыски, 34 человека были вызваны на допрос. Следствию предстоит дать оценку законности хранения пиротехнических изделий в ангаре, расположенном на территории Загорского оптико-механического завода.