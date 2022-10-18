Четверо пострадавших переведены из Ейска в Краснодарскую областную больницу

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Четверо пострадавших переведены из Ейска в Краснодарскую областную больницу из-за тяжелых ожогов. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет ТАСС.Речь идет о пациентах реанимации, в числе которых двое детей.

В больницах Ейска находятся 11 пострадавших при падении самолета во дворе жилого дома. Из них — две беременные женщины. Состояние четверых детей, которые находятся на лечении из-за ЧП с Су-34, легкой и удовлетворительной степени тяжести.

Четверо детей находятся на лечении, все сейчас в состоянии легкой степени тяжести и удовлетворительной, — сказал Михаил Мурашко.

Также министр здравоохранения сообщил о погибших в ЧП. По его словам, двое пострадавших погибли на месте, одна пациентка умерла при поступлении в больницу с ожогами, не совместимыми с жизнью

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что Ил-76, вылетевший из Москвы в Ейск для перевозки пострадавших, взял обратный курс, так как необходимости в нем нет. Также он добавил, что спасателям осталось разобрать завалы разрушенного дома в двух местах.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что в результате падения военного самолета во дворе девятиэтажки в Ейске погибли шесть человек, ранены 19, судьба еще шести неизвестна.