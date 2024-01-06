Четверо пострадали при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Червоногвардейский район Макеевки подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает мэр города Владислав Ключаров в Telegram-канале. По его словам, при атаке пострадали четыре жителя, они госпитализированы.

Кроме того, в результате обстрела повреждены многоквартирные жилые дома и местный газопровод. Без газоснабжения остались 28 абонентов, добавил он.

Обстрел продолжается. Будьте внимательны и не выходите на улицу без крайней необходимости! — предупредил он.

Кроме того, военкор Андрей Руденко передает, что в результате ударов по Донецку и Макеевке шесть человек получили ранения. При этом известно об одном погибшем при обстрелах в Горловке.

Накануне мэр Горловки Иван Приходько заявил, что число пострадавших в результате атаки на город в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ увеличилось до четырех. По его словам, украинские войска обстреляли жилой массив «Комсомолец». В частности, вечером 5 января ВСУ выпустили три кассетных снаряда калибра 155 мм по Никитовскому району Горловки. Спустя несколько минут они продолжили обстрел города, выпустив еще четыре снаряда из артиллерии образца НАТО.

В этот же день глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Пологовский район Запорожской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате пострадал один человек.