Четверо пострадали после схода авиационного боеприпаса под Воронежем

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Четыре человека пострадали после схода авиационного боеприпаса в Воронежской области 2 января, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Погибших в результате ЧП нет, добавил он.

За медицинской помощью с легкими повреждениями обратились четыре человека. ФАП работает каждый день, туда обращаются люди, в том числе за консультацией к психологу, — написал он.

Инцидент произошел накануне из-за аварийного схода боеприпаса в Острогожском районе Воронежской области. По информации губернатора, в результате ЧП разрушения зафиксированы в семи домовладениях. Он уточнил, что жителей нескольких улиц Петропавловки перевезли в пункты временного размещения. Гусев также поручил правительству Воронежской области в ближайшее время решить вопросы с выплатами компенсаций и строительством нового жилья.