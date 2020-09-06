Четверо погибли и семь пострадали в ДТП на трассе Ейск-Краснодар

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Авария с участием четырёх автомобилей на трассе Ейск-Краснодар унесла жизни четырёх человек. Ещё семеро пострадали, сообщило ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Согласно предварительным данным, в ДТП столкнулись четыре автомобиля. Четыре человека погибли, семеро пострадали, — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что сразу по прибытию на место аварии, сотрудники полиции установили, что один из автомобилей выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Произошло лобовое столкновение с другим автомобилем. При этом началась «цепная реакция» на дороге и в аварию попали ещё два транспортных средства.

В МВД сообщили, что назначена проверки, по окончании которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Приморье водитель въехал в участников ДТП и инспекторов ДПС. Инцидент произошёл в районе 118-го км автодороги Раздольное — Хасан. Ночью на этом участке произошла авария. Туда прибыли инспекторы ДПС. В момент оформления ДТП на них наехал автомобиль Mitsubishi Pajero. После этого машина опрокинулась и загорелась, а её водитель скрылся с места происшествия. В результате инцидента травмы получили восемь человек.