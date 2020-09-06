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Четверо погибли и семь пострадали в ДТП на трассе Ейск-Краснодар

16:36, 06 сентября 2020

Авария с участием четырёх автомобилей на трассе Ейск-Краснодар унесла жизни четырёх человек. Ещё семеро пострадали, сообщило ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Согласно предварительным данным, в ДТП столкнулись четыре автомобиля. Четыре человека погибли, семеро пострадали,цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что сразу по прибытию на место аварии, сотрудники полиции установили, что один из автомобилей выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Произошло лобовое столкновение с другим автомобилем. При этом началась «цепная реакция» на дороге и в аварию попали ещё два транспортных средства.

В МВД сообщили, что назначена проверки, по окончании которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Приморье водитель въехал в участников ДТП и инспекторов ДПС. Инцидент произошёл в районе 118-го км автодороги Раздольное — Хасан. Ночью на этом участке произошла авария. Туда прибыли инспекторы ДПС. В момент оформления ДТП на них наехал автомобиль Mitsubishi Pajero. После этого машина опрокинулась и загорелась, а её водитель скрылся с места происшествия. В результате инцидента травмы получили восемь человек.

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