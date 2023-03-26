Четверо подростков погибли в ДТП с грузовиком под Челябинском

Фото: gumvd74/t.me

Пять человек, включая четырех подростков, стали жертвами аварии, произошедшей в Троицком районе Челябинской области, где автомобиль ВАЗ-21102 столкнулся с грузовиком Iveco, сообщает «МВД Медиа». ДТП случилось ночью на 117-м километре трассы Челябинск — Троицк. По предварительным данным, девушка 2001 года рождения за рулем легковушки допустила выезд на встречную полосу.

В результате ДТП погибли водитель ВАЗ-21102 и все находившиеся в салоне пассажиры — двое юношей и две девушки в возрасте от 13 до 15 лет. Предварительно установлено, что ребята ехали из поселка Ясные Поляны в поселок Карсы. Девушка, управлявшая ВАЗ, имеет стаж вождения с 2019 года и ранее не привлекалась за нарушения ПДД.

На место аварии тут же прибыли гаишники, выехали следователи, начальник челябинского ГИБДД и руководство отдела МВД «Троицкий». Полицейские выясняют обстоятельства случившегося, устанавливаются причины аварии.

20 марта четыре человека погибли в ДТП с фурой в Архангельской области. Эта авария случилась, потому что на встречную вырулил водитель грузовика DAF, он столкнулся с легковым автомобилем Hyundai. Шестилетней девочке удалось выжить, она была отправлена в больницу с тяжелыми травмами.