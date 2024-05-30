Четверо неизвестных похитили россиянку с коляской и попали на видео В Уфе неизвестные похитили гулявшую с коляской мать

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В Уфе несколько мужчин похитили женщину, которая шла с коляской через двор, сообщает издание UTV. Инцидент произошел 30 мая у дома на Уфимском шоссе.

На опубликованных кадрах с камеры домофона видно, как к женщине, которая прогуливается с коляской, подходят четверо неизвестных в черном. Между местной жительницей и мужчинами завязывается разговор. В какой-то момент женщина оставляет коляску, начинает отступать. Двое берут ее за руки и тянут в сторону припаркованного рядом белого кроссовера.

У машины ожидают еще двое, которые помогают посадить просящую о помощи мать в салон. После этого автомобиль уезжает. Ребенка один из похитителей уводит в неизвестном направлении. Официальных комментариев по поводу инцидента не поступало.

Ранее нашли двухлетнюю девочку, похищенную в Ярославле. Несовершеннолетняя в порядке, ей ничего не угрожает, сейчас следователи устанавливают причины и детали ее исчезновения.

Представитель СУ СК сообщил, что женщину, подозреваемую в похищении, задержали. Он уточнил, что она вместе с ребенком в момент их обнаружения правоохранителями была на улице, но ночью обе находились в квартире.