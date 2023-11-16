Четверо лесорубов погибли подо льдом в Иркутской области

Фото: МЧС Иркутской области

Четверо лесорубов погибли, провалившись вместе с вездеходом под лед на реке Ичере в Иркутской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что двое мужчин спаслись, оба на момент трагедии находились в кабине.

Четверо мужчин погибли при провале транспорта под лед на реке Ичере в Катанском районе Иркутской области. По предварительной информации, в отсутствие ледовой переправы водитель транспортного средства, перевозивший вальщиков леса, выехал на лед водоема. В нескольких метрах от берега произошел провал транспортера. Четверо мужчин 1979, 1977, 1975, 1984 годов рождения, находившиеся в кузовной части вездехода, погибли, — отметили в ведомстве.

Личности погибших уже установлены: это жители Ангарска и Тулунского района Иркутской области, Хабаровского края и Свердловской области, работавшие вальщиками леса. С помощью бульдозеров технику с погибшими удалось достать из воды. Спасатели напомнили, что в настоящее время на водоемах региона идет становление льда, введенных в эксплуатацию ледовых дорог еще нет.

Ранее восьмилетний мальчик погиб, провалившись под лед в Челябинской области. Тело ребенка нашли в пруду спустя сутки с момента исчезновения. Спасатели отметили, что толщина льда составляла всего 3 см.

До этого в Красноярском крае спасатели вытащили из реки пассажирку почти затонувшего в ледяной реке автомобиля УАЗ. Предполагается, что водитель хотел проехать водоем вброд, но не рассчитал силы. Именно он смог потом вылезти из кабины и обратился к спасателям за помощью, чтобы высвободить подругу. Видео с эвакуацией появилось в Сети.