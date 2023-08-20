Четверо человек погибли в страшной аварии в Уфе МЧС: четверо человек погибли при столкновении двух автомобилей в Уфе

Фото: МЧС РФ

Четверо человек погибли в результате столкновения автомобилей Lada Granta и «Газель» в Уфе, сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии. Кроме этого, один человек получил тяжелые ранения, он был госпитализирован. Причины произошедшего не называются. МЧС показало кадры с места аварии.

Сегодня утром поступило сообщение о том, что произошло ДТП на федеральной трассе Р-240 на 20-м км Западного обхода Уфы близ деревни Николаевка с участием двух автомобилей: легковой автомобиль марки Lada Granta и грузовой автомобиль марки «Газель». К сожалению, в результате ДТП погибли четверо человек, травмирован один человек, бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в ГКБ № 21, — говорится в сообщении ведомства.

Накануне сообщалось, что школьный автобус попал в ДТП на трассе Соликамск — Красновишерск в Пермском крае. В результате происшествия пострадали 15 детей. По данному факту СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).