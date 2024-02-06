Червь поселился в мозге пятилетней девочки и привел к параличу конечностей В Новосибирске врачи спасли пятилетнюю девочку с паразитическим червем в мозге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Новосибирской областной больницы прооперировали пятилетнюю девочку с паразитическим червем в мозге, сообщили на странице медучреждения во «ВКонтакте». Ребенок поступил к медикам с признаками паралича левой руки и ноги, перед этим девочка жаловалась на головные боли.

Во время обследования были обнаружены небольшие новообразования в легких и громадная киста — диаметром больше 10 см — в головном мозге. Практически весь объем правого полушария был занят кистой, она сдавила мозг так сильно, что между мозговым плащом и черепом осталось не больше 2 мм, — рассказали врачи.

Врачи поставили предварительный диагноз — эхинококкоз, который позже подтвердился. Новосибирские медики отметили, что чаще всего эхинококк поселяется в печени и легких, а вот случаи появления кист в головном мозге очень редкие, и они столкнулись с этим впервые. Но времени для перевода девочки в другую клинику не было, поскольку ее состояние могло ухудшиться в любой момент, и врачи решили оперировать сами.

Новосибирские хирурги изучили информацию о таких случаях в научной литературе и посмотрели видео операций, которые выполняли их коллеги за рубежом. Основная сложность заключалась в том, что кисту необходимо убрать целиком, не нарушив целостность, поскольку ее содержимое очень токсичное.

Операция прошла успешно, к конечностям ребенка начала возвращаться чувствительность. Но кисты обнаружили и в легких, — если не помогут антибиотики, девочке предстоит еще одна операция.

В областной больнице предположили, что юная пациентка могла заразиться во время поездки с родителями в Среднюю Азию. Обычно человек заражается эхинококкозом от собак или домашнего скота, а также при сборе диких ягод или при употреблении загрязненной воды, отметили врачи.

В середине января похожий случай произошел в Челябинске, где паразитический червь проник в мозг 12-летнего мальчика. У ребенка хромала нога, кроме того, он стал хуже учиться и постоянно уставал.