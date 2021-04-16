Чертей с макбуками и айфонами изобразили на фресках храма под Тверью

https://static.news.ru/photo/54b9031a-9fb6-11eb-8a4f-96000091f725_660.jpg Фото: Евгений Александров/vk.com

Современную интерпретацию сцен Страшного суда создал в храме Николаевского Малицкого мужского монастыря художник Руслан Гебя из Румынии. На фресках храма в Тверской области прихожане заметили грешников в геенне огненной и чертей с макбуками и айфонами.

Художник, расписывая храм, решил добавить злободневную тематику в роспись. Так, в ряду прочих грешников (пьяниц, чревоугодников и блудодеев) в аду появился раздел «интернет-зависимых». При этом сами священники и монахи пользуются Интернетом: у монастыря есть несколько страниц в соцсетях, сообщает «Блокнот».

Как считают прихожане, эти фрески благотворно влияют на верующих. Вероятно, кто-то, увидев роспись, задумается о своей жизни и решит её изменить, считают местные жители.

Как писал NEWS.ru, реставратор мебели в испанской Валенсии попытался очистить копию картины художника Бартоломе Эстебана Мурильо «Непорочное зачатие» и испортил картину до неузнаваемости.

Лицо Девы Марии оказалось сильно изменено, его черты оказались существенно упрощены. Заказчик работ возмутился полученным результатом, тогда реставратор попытался вернуть картине первоначальный вид, но изображение лица вновь не имело никакого сходства с оригиналом.