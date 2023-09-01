Черный двухметровый шар едва не сорвал посадку самолета в Санкт-Петербурге Mash: неопознанный метеозонд едва не помешал сесть самолету в Пулково

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Неопознанный метеозонд едва не помешал совершить посадку пилотам самолета, летящего из Мурманска в Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, за несколько минут до посадки в Пулково летчики увидели в опасной близости от себя большой двухметровый шар в небе. По итогу им удалось посадить самолет без происшествий.

По данным Mash, неизвестный зонд был обнаружен пилотами борта Boeing 737-800 компании «Смарт-Авиа» накануне около 19:40. В тот момент воздушное судно заходило на посадку. Круглый объект находился в 15 метрах от самолета. Летчики вначале снизили высоту полета, а затем удачно посадили летательное средство. Сейчас правоохранительные органы ищут хозяина метеозонда.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево пилоты совершили аварийную посадку пассажирского лайнера. По предварительным данным, причиной экстренного приземления могло стать то, что у самолета отказал один из двигателей.

До этого у российского самолета Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который должен был вылететь из Минеральных Вод в Ереван, отвалилась обшивка двигателя при взлете. Командир борта принял решение посадить судно в аэропорту отправления спустя несколько минут после вылета.

Еще один случай произошел 16 июня, тогда из-за технической неисправности в аэропорту Саратова совершил аварийную посадку самолет Boeing 737-800, следовавший рейсом Москва — Сочи. На борту воздушного судна находились 178 человек, никто не пострадал.