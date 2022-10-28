Черные ящики разбившегося в Иркутске самолета отправили на расшифровку

Фото: Алексей Кушниренко/ТАСС

Черные ящики военного истребителя Су-30, потерпевшего крушение в Иркутске, были доставлены в научно-исследовательский институт Минобороны в Люберцы для последующей расшифровки, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Их состояние описывается как «удовлетворительное».

Оба черных ящика Су-30, прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, доставлены для расшифровки в люберецкий НИИ, специализирующийся на этой теме. Бортовые самописцы Су-30 находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для расшифровки, — говорится в сообщении.

Ранее источник NEWS.ru сообщил, что экипаж, состоявший из военного и гражданского летчиков-испытателей, «полностью потерял работоспособность» еще в кабине самолета. По его словам, причиной гибели стала смесь азота с кислородом в баллонах жизнеобеспечения, которые были необходимы летчикам при выполнении полета на высоте девять тысяч метров. По информации NEWS.ru, на данный момент в конструкторском бюро основной версией крушения Су-30СМ считают ошибку при подготовке баллонов жизнеобеспечения.