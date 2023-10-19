«Черные лесорубы» напилили деревьев на 10 млн рублей «Черные лесорубы» нанесли ущерб бурятским лесам на 10 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Участники организованной группы «Черные лесорубы» нанесли ущерб лесам Бурятии на 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД. По данным ведомства, четверо безработных мужчин незаконно валили лес на территории Еравнинского района. Им грозит до семи лет лишения свободы, а также крупные штрафы. Отмечается, что их имущество уже арестовано.

В МВД подчеркнули, что 50-летний организатор незаконной вырубки деревьев доставлял членов группы к отдельным участкам, а также предоставлял им бензопилы, спецтехнику и разрешающие документы. Также ему удалось найти пункт сбыта незаконно заготовленной древесины, он расположен в Еравнинском районе. Уголовное дело, возбужденное против «Черных лесорубов», направлено в суд для рассмотрения по существу.

Созданная злоумышленником преступная группа характеризовалась сплоченностью, устойчивостью и организованностью. Организатор доставлял членов группы к местам совершения незаконных рубок, предоставлял бензопилы, технику. <...> Ущерб, причиненный лесному фонду, составил около 10 миллионов рублей, — подытожили в МВД.

В конце февраля прокуратура Красноярского края обвинила двух депутатов Ирбейского райсовета в незаконной рубке леса. По данным ведомства, своими действиями они нанесли ущерб на сумму в 3,1 млн рублей. Следователи считают, что к вырубке деревьев они привлекли девять человек. Им платили по пять тысяч рублей.