Черные копатели предстанут перед судом за хранение оружия времен ВОВ В Ленобласти черные копатели предстанут перед судом за хранение оружия времен ВОВ

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В Ленинградской области двое так называемые черных копателей предстанут перед судом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и 47-му региону. Уголовное дело направили в Сланцевский городской суд. У подозреваемых при задержании изъяли более 170 единиц оружия времен Великой Отечественной войны (ВОВ), около четырех тысяч боеприпасов, 150 самодельных взрывных устройство и более полутора килограммов взрывчатки, пишут «Невские Новости».

Большая часть арсенала оседала в частных коллекциях самих копателей. Однако, по оперативным данным, часть оружия и боеприпасов злоумышленники могли продавать заинтересованным покупателям, — заявили в ведомстве.

Правоохранители продолжают устанавливать каналы сбыта. По предварительным данным, с апреля 2021 года по февраль 2022 года 48-летний житель Ленинградской области и 58-летний мигрант из страны ближнего зарубежья занимались поиском оружия на местах, где во времена ВОВ шли боевые действия. Часть оружия они приобрели с помощью интернета и приводили его в боевую пригодность.

В феврале 2023 года в Москве в одном из гаражей сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад с оружием. В боксе хранились гранаты Ф-1, эластичная взрывчатка, реактивный гранатомет, светошумовая граната и несколько пистолетов.