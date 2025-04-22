Черные клубы дыма от повторной детонации в воинской части попали на видео В Сети показали повторную детонацию во Владимирской области

Фото: NEWS.ru

Во Владимирской области произошла повторная детонация на территории воинской части в Киржачском районе. На кадрах с камеры видеонаблюдения, опубликованных Telegram-каналом Readovka, видно, как в небо поднимаются мощные клубы черного дыма. От взрывной волны затряслись деревья.

Днем 22 апреля на территории военной части в Киржачском районе произошли взрывы. Причиной стала детонация боеприпасов из-за нарушения требований безопасности. По факту пожара во Владимирской области создана комиссия, которую возглавит заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга. Соответствующее поручение дал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Жительница города Юрьева-Польского Владимирской области Светлана рассказала NEWS.ru, что от ударной волны повыбивало стекла на заводе «Беко». Женщина призналась, что сначала все подумали о мощном раскате грома, однако затем заметили, как под ногами трясется земля.

Другая местная жительница рассказала, что власти города Киржача открыли эвакуационный пункт на базе местной школы. Она отметила, что выехала из города своими силами, разместившись в деревне в 20 километрах от населенного пункта. По ее словам, во время детонации боеприпасов трясутся стены домов и других гражданских и социальных объектов.