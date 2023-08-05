«РВ»: «Черные гусары» уничтожили расчеты украинского БПЛА «Лелека-100»

Фото: МО РФ

Артиллеристы из подразделения «Черные гусары» ВС РФ уничтожили расчет беспилотника «Лелека-100» Вооруженных сил Украины, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». На опубликованных кадрах видно, как российские силы дважды наносят удары по цели.

Воздушная разведка выявила позиции противника, после чего по ним был нанесен пристрелочный удар с 2С19 «Мста-С». Украинские военнослужащие попытались свернуть оборудование и скрыться от российской артиллерии, однако их накрыло вторым ударом.

Ранее военный корреспондент Чингиз Дамбиев опубликовал видео работы артиллерии ВС РФ по позициям украинской армии. Удар был нанесен зажигательными боеприпасами вблизи населенного пункта Старомайорское.

Telegram-канал беспилотного отряда быстрого реагирования Минобороны РФ опубликовал кадры уничтожения блиндажа ВСУ с помощью FPV-дрона на Запорожском направлении. На видео показано, как беспилотник залетает в блиндаж, после чего происходит взрыв.

«Военкоры Русской Весны» ранее показали, как беспилотник «Орлан» «охотится» за украинскими военными вблизи Артемовска. Дроны обнаруживают позиции противника, после чего российская артиллерия наносит удар.