«Черному риелтору» предъявили обвинение в убийстве с использованием спицы «Фонтанка»: фигуранта дела «Удачного выбора» Булиткина обвинили в убийстве

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Риелтору Денису Булиткину, который отбывает наказание по громкому делу о мошенничестве, предъявлено обвинение в убийстве с помощью спицы, совершенном 14 лет назад, пишет «Фонтанка». По данным издания, в 2010 году он на территории недействующей воинской части в Варзолово, расположенной в Ленинградской области, воткнул спицу в грудь мужчине.

Как стало известно изданию, после этого Булиткин задушил пострадавшего, а тело закопал недалеко от места преступления. По данным следствия, расправа была совершена ради получения недвижимости погибшего.

Отмечается, что сейчас обвиняемый находится в следственном изоляторе. В сентябре прошлого года его арестовали по делу о покушении на мошенничество. Он известен как фигурант уголовного дела о квартирных махинациях. 10 лет назад руководство и сотрудники агентства «Удачный выбор» были признаны виновными. Булиткин получил наказание в виде четырех лет и шести месяцев колонии.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговоры четырем членам банды «черных риелторов» в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, были удовлетворены гражданские иски потерпевших. В частности, Романа Гусельникова приговорили к восьми годам колонии общего режима за совершение 15 преступлений. Второй обвиняемый, Илья Красневский, был приговорен к трем с половиной годам в колонии общего режима, однако был освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности уголовного преступления.