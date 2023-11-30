Черноморские терминалы возобновили отгрузку нефти после шторма

Фото: t.me/caspian_pipeline

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил отгрузку нефти на танкеры с морского терминала под Новороссийском, говорится в сообщении на сайте компании. Ранее они были остановлены из-за шторма. Как отмечается, в результате непогоды было повреждено одно выносное причальное устройство. Его вывели из эксплуатации.

30 ноября 2023 года на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума возобновлена отгрузка нефти на танкеры, приостановленная в соответствии с выданными штормовыми предупреждениями от капитана порта Новороссийск и фактическими неблагоприятными погодными условиями, — говорится в сообщении КТК.

Отгрузка нефти с морского терминала под Новороссийском была приостановлена из-за шторма в понедельник, 27 ноября. Это уже не первый случай в ноябре, когда объявляются штормовые ограничения на перевалку.

Мощный шторм обрушился на побережье Черного моря 26 ноября. В порту Тамани ветер и волны сорвали с якорей сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, судно выбросило на мель возле Анапы. По информации Росморречфлота, на борту находится 21 человек — граждане Сирии, Индии и Египта. Теперь морские спасатели совместно с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции.