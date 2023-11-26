Замерзающего черного петуха нашли в коробке возле кладбища Mash на Мойке: в Петербурге возле кладбища нашли замерзающего черного петуха

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Черного петуха нашли в коробке возле кладбища в Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Прохожие передали птицу волонтерам.

Петуха накормили, напоили и отогрели — в эти дни температура в городе опустилась до −10 градусов. На кадрах видно, что после пережитого стресса петух, которому дали кличку Руди, кукарекает в новой клетке.

У петуха уже появился новый хозяин в Ленинградской области, Руди будет жить в птичнике частного дома в компании с 10 курицами.

Ранее в ноябре черного щенка с белыми лапами неизвестные бросили на произвол судьбы в метрополитене Москвы. Животное было в сумке.

В конце октября в Ленинградской области владелец собаки во время прогулки обнаружил человеческие останки. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции не смогли установить пол и возраст умершего по найденному скелету. Останки были отправлены в морг. Это была уже вторая находка за сутки в Кировском районе 47-го региона.