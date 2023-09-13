В Карачаево-Черкесии мужчина нанял киллера для убийства друга бывшей жены

Фото: СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике

В Карачаево-Черкессии задержан 44-летний мужчина, подозреваемый в покушении на убийство по найму, сообщает республиканский Следком. Он нанял киллера, чтобы тот убил друга бывшей супруги. Задержанному не нравилось, что друг пользуется автомобилем и квартирой, которые достались бывшей супруге при разделе имущества после развода. Роль наемника взял на себя полицейский. Он получил от мужчины аванс в размере 200 тысяч рублей, а 6 сентября передал фото с «трупом» жертвы. После получения остатка гонорара правоохранители задержали мужчину.

Следствием установлено, что в августе 2023 года подозреваемый на почве ревности и неприязни к знакомому своей бывшей супруги, который, по его мнению, необоснованно пользовался автомобилем и квартирой, доставшимися ей при разделе имущества, решил совершить его убийство, — сообщили в СКР.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В июле в Подмосковье была задержана 51-летняя врач, заказавшая убийство мужа, который работал с ней в одной больнице. При этом найти киллера она попросила своего любовника, но тот решил доложить о намерениях женщины в полицию. Врач была задержана в рабочем кабинете, когда полицейский, исполнивший роль киллера, передал ей постановочное фото якобы убитого супруга. Позже женщина объяснялась, что хотела, чтобы ее муж просто «пропал», но не просила убивать его.