Черепаху с разбитым панцирем нашли в мусоровозе в Петербурге

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Красноухую черепаху нашли в мусоровозе в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости». Известно, что у пресмыкающегося переломан панцирь. Ветеринарный герпетолог и зоозащитница Марина Хлебникова рассказала, что вечером 14 ноября к ней обратился сотрудник компании «Петро-Васт», который нашел животное при разгрузке отходов из мусоровоза.

Ее просто выбросили в мусор, предположительно, в Невском районе, — сказалазоозащитница.

По словам Хлебниковой, найти хозяев черепахи было бы сложно, потому что микрочипов им никто не ставит. Она отметила, что этот случай — не первый, когда петербуржцы выбрасывают своих животных.

К сожалению, это не первый случай, когда петербуржцы выкидывают своих питомцев. При этом они чувствуют полную безнаказанность, — добавила Хлебникова.

Пропавшая в Новосибирской области во время самовыгула такса ранее нашлась в другом регионе. Собаку подобрал на трассе Новосибирск — Томск житель Томска и разместил объявление в интернете, по которому хозяева смогли найти своего питомца и вернуть его домой.

Такса Жофрей пропала вместе со своей матерью Боней 8 ноября во время самовыгула. Хозяин собак Алексей предположил, что из-за выпавшего в тот день первого снега, который притупляет запахи, животные могли потерять дорогу домой. Скорее всего, собаки оказались на трассе Новосибирск — Томск, ориентируясь на шум дороги. Хозяева считают, что Боня могла умереть от истощения, так как была уже немолодой собакой. Жофрей же не смог бросить свою мать и остался сидеть около ее тела, пока его 10 ноября не подобрал проезжавший мимо мужчина.