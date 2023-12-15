Череп древнего носорога пытались незаконно вывезти из России

Фото: koblt.customs.gov.ru

Сотрудники таможенной службы Калининграда не допустили вывоз черепа древнего шерстистого носорога, который отправили посылкой из Якутии в США, сообщили в пресс-службе областного УФМС. Уточняется, что культурная ценность стоимостью 125 тысяч рублей перемещается без разрешительных документов.

14 декабря текущего года сотрудники Калининградской областной таможни передали представителям управления Минкультуры России по СЗФО череп шерстистого носорога, который планировали незаконно вывезти с территории России, — говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что череп является частью ископаемого млекопитающего вымершего вида. Он относится к категории культурных ценностей как редкий образец, представляющий интерес для палеонтологии. Образец оценили в 125 тысяч рублей, масса предмета — 12,97 кг, длина — более 80 см.

По факту попытки вывоза ценности возбуждено дело об административном правонарушении. В октябре 2023 года суд признал имущество бесхозным и отдал его в собственность государства.

Ранее таможенники нашли в посылке из Тюмени в Швейцарию полудрагоценный камень турмалин за 400 тысяч рублей. В документах минерал значился как аксессуар стоимостью $1. Экспертиза показала, что «аксессуар» входит в перечень стратегически важных ресурсов, при вывозе из страны такой камень обязательно должен быть задекларирован. Сотрудники таможенной службы возбудили административное дело. По решению суда ограненный голубой камень весом 10,32 карата конфисковали.