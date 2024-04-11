Чемпиона России подозревают в склонении школьниц к изготовлению порно SHOT: чемпиона РФ по боксу Осипова подозревают в склонении детей к съемкам порно

Фото: vk.com/black.lightning

Артур Осипов

Telegram-канал SHOT сообщил, что чемпион РФ и СНГ по боксу Артур Осипов стал фигурантом еще одного уголовного дела. По данным канала, его подозревают в склонении школьниц к изготовлению порно. Как сообщает SHOT, боксер требовал, чтобы девочки снимались без одежды и делились с ним фотографиями.

Канал уточняет, что боксера арестовали прошлым летом по уголовному делу о «развратных действиях» (ст. 135 УК РФ). По версии следствия, передает канал, Осипов рассылал фотографии своего полового органа 14-летним школьницам. Теперь SHOT выяснил, что спортсмена подозревают в том, что он склонял несовершеннолетних девочек к производству взрослого контента и просил отправлять материалы ему.

По данным канала, уголовное дело в отношении Осипова возбудили по статье о «незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов» и «использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов». Как сообщил SHOT, спортсмен находится в СИЗО Мичуринска в Тамбовской области, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Осипов провел на профессиональном ринге 25 боев, выступая под псевдонимом Черная Молния. Он стал чемпионом России и СНГ, имеет звание мастера спорта России.

Ранее жителя поселка Северный в Новокузнецком районе Кемеровской области заподозрили в сексуальном насилии над тремя дочерьми. По данным правоохранителей, подозреваемый насиловал своих детей с 2021 по 2023 год. Предполагаемыми потерпевшими называются девочки 17, 15 и 14 лет.