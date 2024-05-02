Чемпион России по К-1 и ММА умер от остановки сердца SHOT: кулачный боец Коломыцев умер во сне из-за остановки сердца

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37-летний кулачный боец Александр Коломыцев умер во сне от остановки сердца в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал SHOT. Боец смешанных единоборств (ММА), известный под псевдонимом «Воля», в ночь перед смертью спортсмен прибыл из Москвы в свой город для операции на руке. Тело Коломыцева обнаружили в его квартире родственники после того, как не смогли связаться с ним несколько часов.

Александр Коломыцев был чемпионом России по К-1 и ММА, а также победителем международного турнира по рукопашному бою. Несколько лет назад он начал заниматься кулачными боями и стал победителем Гран-при Hardcore FC в супертяжелом весе. В кулачной борьбе у него была отличная статистика: четыре победы без поражений. В последние годы он тренировался под руководством известного тренера Тараса Кияшко.

У спортсмена остались трое детей. Прощание с бойцом состоится завтра в Ростове-на-Дону по адресу: улица Писательская, 46. Похороны спортсмена пройдут в Астрахани.

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