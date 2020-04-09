Челябинскую пенсионерку пытаются выселить из дома во время эпидемии

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Активисты Общественного народного фронта обратились в прокуратуру с просьбой разобраться с ситуацией в Челябинске, где новый владелец квартиры не даёт 81-летней женщине переждать в ней самоизоляцию.

По данным пресс-службы челябинского ОНФ, квартира была продана дочерью пенсионерки в рамках процедуры банкротства. Они были готовы переехать, однако ситуация с коронавирусом вынудила их изменить планы.

Пенсионерка находится в группе риска людей, наиболее подверженных заражению коронавирусом, и покидать пределы дома ей категорически не рекомендуется, — сообщил эксперт ОНФ в Челябинской области Вячеслав Курилин.

Он отметил, что несмотря на это, новый собственник оказывает на пожилую женщину и её дочь сильнейшее моральное давление, ставя под угрозу жизнь и здоровье человека.

Юрист считает, что при конкуренции имущественных прав и вопроса жизни и здоровья человека приоритетным должен быть последний. Он также подчеркнул, что разрешить проблемы можно только законным способом, а не используя «методы коллекторов, применяя психологическое давление и моральное насилие».

Курилин добавил, что теперь в сложившуюся ситуацию вмешаются надзорные органы, передаёт Znak.com.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кизильском районе Челябинской области коронавирусную инфекцию диагностировали у шестимесячного ребёнка.

В России на сегодняшний день выявлено 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 711 человек, умерли 79.