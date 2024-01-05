В Челябинске депутат фотошопом отчитался о сборе подписей за Путина Челябинский депутат Сумин прифотошопил себя на фото со сбора подписей за Путина

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Депутат партии «Справедливая Россия» из Челябинской области Дмитрий Сумин опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» отфотошопленное изображение, где он подписывает документ в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента России, сообщает MK.RU. После того, как пользователи Сети заметили нладное, он признался, что «прикрепил» свою голову к телу депутата Заксобрания Павла Жолобова.

Наш лидер Владимир Путин представляет не какую-то отдельную партию, он представляет интересы всего нашего многонационального народа, — подписал он свое фейковое фото.

По словам Сумина, он ставил свою подпись за Путина, но фото получилось неудачным, поэтому дочь предложила ему воспользоваться современными технологиями. Сейчас отфотошопленное изображение исчезло из соцсетей депутата.

До этого в Башкирии чиновники вручили награду за участие в специальной военной операции отфотошпленному россиянину. По данным Telegram-канала Baza, мужчина в это время лежал в госпитале с тяжелым ранением и позже скончался.

Чиновники доложили в своей группе во «ВКонтакте», что солдат Артур Султангалиев получил награду из рук военного комиссара Янаула за участие в СВО. В действительности на предоставленном фото фигура Султангалиева в форме была добавлена, на что обратили внимание пользователи. Чиновники объяснили, что прибегли к фотошопу, потому что боец явился за наградой в футболке и шлепанцах.