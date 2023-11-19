Челябинские феминистки подловили администрацию города на лжи Феминистки из Челябинска обвинили администрацию города в обмане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Уральская феминистская инициатива» сообщил, что администрация Челябинска запретила активисткам проводить пикеты в защиту прав женщин на аборты, поскольку публичные места заняты другими мероприятиями. Однако феминистки прошлись по гайд-паркам, где обнаружили, что администрация обманула их — никаких массовых собраний на площадках не проводилось.

Хоть бы администрация вместо невидимых человечков для вида нагнала каких-нибудь реальных, видимых людей, а то совсем смешно получается — даже не пытаются скрывать, — пишет канал.

Активистки подали заявление в мэрию на проведение пикета в защиту репродуктивных прав женщин 14 ноября, акция была запланирована на 19 ноября. Авторы канала отмечали, что в момент принятия заявления чиновники администрации были «любезнее обычного».

Ранее стало известно, что частные клиники ХМАО начали отказываться от услуги по прерыванию беременности. Источник в сфере югорского здравоохранения сообщил, что это связано с введением специальной лицензии и правил проведения процедуры. В частности, в Нижневартовске и Ханты-Мансийске уже не найти таких медучреждений. Но в нескольких медицинских центрах Сургута уточнили, что у них все еще проводят фармакологические аборты.