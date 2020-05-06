Челябинская область перешла на масочный режим

Масочный режим вводится на территории Челябинской области. Распоряжение подписано главой региона Алексеем Текслером.
В период с 6 по 11 мая жителям области рекомендуется носить защитные маски в общественных местах: магазинах, аптеках, банках, городском транспорте. С 12 мая это станет обязательным.
В области запущена линия по производству масок, которые будут поставляться в медучреждения и аптеки. Пока линия работает в пусконаладочном режиме и выпускает около 100 тысяч масок в день. В ближайшее время планируется выход на полную мощность — 5 млн масок в месяц,
Ранее NEWS.ru писал, что масочный режим планируют ввести власти Псковской области. Кроме того, жителям региона запретят выходить из дома без перчаток.
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