Челябинская область перешла на масочный режим

https://static.news.ru/photo/81a65e98-8f79-11ea-99e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масочный режим вводится на территории Челябинской области. Распоряжение подписано главой региона Алексеем Текслером.

В период с 6 по 11 мая жителям области рекомендуется носить защитные маски в общественных местах: магазинах, аптеках, банках, городском транспорте. С 12 мая это станет обязательным.

В области запущена линия по производству масок, которые будут поставляться в медучреждения и аптеки. Пока линия работает в пусконаладочном режиме и выпускает около 100 тысяч масок в день. В ближайшее время планируется выход на полную мощность — 5 млн масок в месяц, сообщается на сайте правительства региона.

Ранее NEWS.ru писал, что масочный режим планируют ввести власти Псковской области. Кроме того, жителям региона запретят выходить из дома без перчаток.