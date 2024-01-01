Челябинск «утонул в мусоре» в канун Нового года Жители Челябинска пожаловались на горы мусора в городе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске неделю не вывозят мусор, пакеты с отходами жители складывают возле мусорных баков, которые засыпает снегом, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости». Жители города жалуются на то, что город «утонул в мусоре».

Одна из жительниц рассказала каналу, что во время прогулки с мужем они пытаются найти свободные контейнеры вдали от дома, поскольку рядом с их домом выбрасывать пищевые отходы больше некуда. Обращения граждан дошли до мэрии, где сначала обвинили владельцев припаркованных возле баков автомобилей, однако позже заявили, что коммунальные службы совместно с управляющими компаниям работают в усиленном режиме по расчистке территорий.

Как пишет канал, власти провели мероприятия по расчистке дворовых территорий и подъездных путей к контейнерам, а также привлекли больше дворников. При этом жители продолжают публиковать в соцсетях фотографии, свидетельствующие об обратном. В прокуратуру направлены обращения с просьбой принять меры к региональному оператору.

Ранее в центре Москвы упавшая с крыши ледяная глыба повредила козырек у входа в магазин и несколько иномарок, в числе которых кроссовер Mercedes. Это произошло у многоквартирного дома в Хамовниках на 3-й Фрунзенской улице. По словам жильцов, на протяжении месяца никто из коммунальных работников не поднимался на крышу, чтобы ее очистить, несмотря на множество оставленных заявок.