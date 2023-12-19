Челябинке могут вернуть новорожденного сына, которого она выбросила в окно

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Жительнице Челябинска, выбросившей своего новорожденного сына из окна, могут вернуть ребенка, пишет URA.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. Младенца в черном пакете на улице Краснофлотцев в Екатеринбурге в ночь на 15 декабря обнаружил случайный прохожий.

Девушке за ее поступок светит максимум четыре года колонии или вообще условный срок. Ребенка ей могут отдать по суду, формально для этого препятствий нет. Только если органы опеки инициируют лишение родительских прав, — сообщил источник.

Адвокат Георгий Краснов обратил внимание, что на время расследования и возможного заключения матери малыш все равно не будет находиться с ней. По его словам, мать могут лишить родительских прав, если докажут, что она умышленно совершила преступление против своего ребенка.

Для лишения родительских прав органы опеки должны обратиться в суд, добавил адвокат. Но женщина сможет восстановиться в правах, если докажет свое исправление, указал Краснов.

Девушка родила в квартире, после чего положила младенца в пакет и выбросила в окно первого этажа. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь младенца.

Ранее в городе Пушкине под Санкт-Петербургом прохожая обнаружила на территории парка новорожденную девочку, завернутую в одеяло. Малышку доставили в больницу, медики диагностировали у нее острую респираторно-вирусную инфекцию и ринофарингит.