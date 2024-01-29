Челябинка забила сожителя молотком и отправилась в колонию на девять лет В Челябинске убившей сожителя молотком женщине дали девять лет колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Челябинске приговорил к девяти годам колонии 45-летнюю местную жительницу, которая убила сожителя и оставила его тело на балконе, сообщает пресс-центр прокуратуры региона. Женщина расправилась со своей жертвой при помощи молотка, а затем расчленила труп.

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летней женщины <...>. Приговором суда виновной назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел в один из дней в период с 29 ноября 2022 года по январь 2023 года в квартире одного из домов на улице Пети Калмыкова. Подсудимая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт с сожителем, в ходе которого не менее 16 раз ударила мужчину молотком по голове, от полученных травм он скончался.

После женщина решила скрыть следы преступления и расчленила тело. Останки она разложила по полиэтиленовым пакетам и хранила их на балконе квартиры, пока их не обнаружили сотрудники полиции. Помимо тюремного срока суд назначил осужденной штраф в пользу матери погибшего в размере 1,5 млн рублей. Она получит средства в качестве компенсации морального вреда.

Также сообщалось, что расченитель из Орска предстанет перед судом. 41-летний мужчина поссорился со своей 18-летней сожительницей и забил ее молотком. Сначала обвиняемый держал тело в квартире, а после расчленил и отнес останки к детскому саду.