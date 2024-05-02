Челябинка попыталась скрыться от приставов в собачьей будке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Златоуста Челябинской области попыталась скрыться от приставов в собачьей будке, сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу главного управления федеральной службы судебных приставов по региону. Само животное спрятали в доме, чтобы оно не помешало должнице прятаться. Приставов встретил сожитель, который заявил, что женщина надолго ушла по делам.

Обнаружили хозяйку в собачьей будке. Собаку, законную обитательницу будки, которая отпугивала своим лаем проходивших, на время «операции» спрятали в доме, чтобы не выдала незваную гостью. Нисколько не сконфузившись, вся в пыли и трухе, гражданка выбралась из своего укрытия, после чего была отправлена в суд, — рассказали в пресс-службе.

У женщины четверо детей, но она не занимается их воспитанием. Старшая дочь заботится о 12-летнем брате и 10-летней сестре. Младший сын находится в детском доме. Задолженность по алиментам старшей дочери составила 100 тысяч рублей. За неуплату алиментов должнице назначили 80 часов обязательных работ.

Житель Сысертского района Свердловской области ранее прогнал собаку и залез в ее будку, чтобы спрятаться от силовиков из отдела розыска. Правоохранители проводили розыск осужденных, уклоняющихся от обязательных и исправительных работ.