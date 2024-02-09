Челябинец выиграл в лотерею почти 42 млн рублей и отдал часть денег теще

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Житель Челябинской области выиграл в лотерею 41 840 000 рублей, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу «Столото». Мужчина часть выигрыша от розыгрыша «Все или ничего» подарил теще.

Призовые средства счастливчик потратил на покупку двух квартир. На оставшуюся часть приобрел супруге новый автомобиль и подарил по миллиону маме и теще, — сказано в публикации.

Сам победитель рассказал, что купил лотерейный билет пока собирался на работу, а спустя несколько минут ему уже пришло СМС-оповещение о выигрыше. По словам мужчины, в этот день на работу он поехал в очень хорошем настроении.

Ранее стало известно, что продавщица ларька в Торжке похитила порядка 800 лотерейных билетов, но осталась без выигрыша. Ущерб составил 165 тысяч рублей. Злоумышленницей оказалась 19-летняя девушка, на которую произвело впечатление, что одному из ее покупателей попался выигрышный билет.

До этого токарь из Тюмени Юрий Семин, который выиграл 1 млрд рублей в новогоднюю лотерею, рассказал, что ни он, ни его жена Светлана не планируют бросать работу. Мужчина и его супруга заявили, что знают цену деньгам и хотят потратить выигрыш рационально. В частности, победитель хочет обустроить для жены кабинет, где она смогла бы и дальше помогать детям развивать речь. Также чета Семиных в ближайшее время планирует путешествие и покупку автомобиля, какую-то часть средств пара отдаст на благотворительность.