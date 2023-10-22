Челябинец извинился перед женой, спев на трансформаторной будке

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Житель Челябинска нетривиальным способом принес извинения своей супруге — он забрался на трансформаторную будку под окнами дома и спел для нее романтическую песню, сообщает РЕН ТВ. Он исполнил композицию Александра Серова «Я люблю тебя до слез». В Сети появились кадры его выступления.

К своему выступлению мужчина подготовился основательно — он надел черный костюм, принес с собой колонку и микрофон, а также договорился с работниками коммунальных служб, чтобы те ему помогли осуществить задуманное.

На кадрах видно, как мужчина в образе эстрадного артиста прикладывает все усилия, чтобы попасть в ноты. Исполнив известную песню, романтик забрался с цветами в руках в корзину подъемника, которую приблизили к окнам жилого дома.

Ранее молодой человек сделал предложение своей возлюбленной в московском метрополитене. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что перед этим он организовал для нее импровизированный ужин, накрыв прямо на станции стол с фруктами и бутылкой вина. Девушка оценила старания жениха и приняла от него кольцо.

До этого в подмосковных Люберцах мужчина сделал предложение своей избраннице во время школьной линейки 1 сентября. Девушка в День знаний привела свою дочь в первый класс томилинской гимназии. Ее возлюбленный попросил микрофон, вышел в центр спортивной площадки, встал на колени и сделал предложение.