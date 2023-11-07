Челябинец убил и сжег труп «уехавшей на заработки» жены на кладбище Жителя Златоуста задержали по подозрению в убийстве жены и сожжении ее тела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Златоусте задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве супруги, обгоревший труп которой нашли в мае при тушении пожара на кладбище в поселке Куваши, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. По данным полиции, после убийства мужчина сказал детям и родным, что женщина уехала на заработки в другой город.

Несмотря на явные признаки неочевидности — в розыск женщину никто не объявлял, а экспертиза смогла установить только предположительный возраст — в результате оперативно-розыскных мероприятий и кропотливой работы сыщиков подозреваемый был задержан. Им оказался сожитель найденной женщины. В ходе бытового конфликта он убил свою 45-летнюю сожительницу, а чтобы скрыть следы преступления, вывез труп на кладбище в Куваши и поджег, — говорится в сообщении.

Подозреваемого поместили в следственный изолятор. Ведется следствие.

Ранее в Приморье мужчина задушил свою 32-летнюю знакомую и сжег ее труп вместе с автомобилем, пытаясь скрыть следы преступления. Это произошло в ночь на 5 ноября на берегу реки Арсеньевки в селе Анучино, возбуждено дело об умышленном убийстве.

В Калининграде ранее местный житель во время домашней ссоры избил свою супругу и откусил ей ухо прямо на глазах у ребенка. Женщина попросила помощи у соседей, те вызвали скорую. Пострадавшую отвезли в больницу вместе с ребенком, которого не с кем было оставить, так как отца забрала полиция.