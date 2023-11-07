Челябинец требовал увольнения, приставив пистолет к голове менеджера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали челябинца, который на одном из производств города приставил пистолет к голове коллеги и, угрожая физической расправой, требовал своего увольнения, сообщает пресс-служба Росгвардии по Челябинской области. Силовики изъяли у 42-летнего подозреваемого пневматический пистолет «Сталкер» и передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

К росгвардейцам обратилась менеджер по персоналу производства. Она рассказала, что несколькими минутами назад в ее кабинет ворвался работник с требованием немедленного увольнения. При этом, со слов женщины, он приставил к ее голове предмет, похожий на пистолет, и высказывал в ее адрес угрозы, — говорится в сообщении.

Ранее в Гусь-Хрустальном задержали 51-летнего мужчину, ограбившего круглосуточный магазин. Угрожая сотрудникам муляжом гранаты, сделанным из хозяйственного мыла, он забрал из кассы 18 тысяч рублей, а также попросил у продавцов шоколадку. На момент задержания нападавший потратил три тысячи рублей. Свой поступок он объяснил злоупотреблением алкоголем.

В конце сентября в Свердловской области вооруженный игрушечным пистолетом мужчина ограбил булочную на шесть тысяч рублей. Инцидент произошел в городе Тавде. Он вошел в магазин, направил на продавщиц игрушечный пистолет и потребовал денег. Те приняли оружие за настоящее и подчинились.