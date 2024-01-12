Ребенок получил тяжелую травму на горнолыжном курорте под Челябинском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинской области ребенок получил тяжелую травму в результате падения с подъемника на горнолыжном курорте, сообщила пресс-служба регионального управления СК. Мальчик был госпитализирован в реанимацию, возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья»), — сообщили в СК.

По информации URA.RU, инцидент произошел 12 января на бесплатном детском подъемнике курорта «Солнечная долина» в Миассе. Мальчик находится в коме первой степени, у него диагностированы множественные травмы и асфиксия, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Шестилетний мальчик упал, когда поднимался на подъемнике вместе с инструктором. Его шарф затянуло в барабан, ребенок начал задыхаться. Инструктор отключил подъемник и доставил ребенка в медпункт. Врачи скорой реанимировали его и доставили в горбольницу.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства по обеспечению безопасности людей на объекте.

Ранее в Кабардино-Балкарии ребенку оторвало пальцы в результате взрыва петарды. По данным республиканского СК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконной торговле пиротехникой.