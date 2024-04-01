Челябинец изнасиловал сестру на вечеринке в честь освобождения из колонии Жителя Челябинской области задержали после изнасилования сестры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Судимого жителя Челябинской области задержали по подозрению в изнасиловании сестры, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах. Уточняется, что инцидент произошел на семейном празднике после того, как мужчина освободился из колонии.

Пострадавшая обратилась в полицию. В отношении гражданина возбудили уголовное дело. На данный момент он находится в изоляторе. Сам фигурант дела свою вину признал.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что московская полиция задержала 24-летнего Станислава, сотрудника одного из пунктов выдачи маркетплейса OZON, его обвиняют в изнасиловании 16-летней школьницы прямо на рабочем месте. По данным канала, молодому человеку грозит внушительный тюремный срок — до 20 лет.

До этого в Санкт-Петербурге задержали 40-летнего участника ЧВК «Вагнер» по подозрению в изнасиловании местной жительницы. Пострадавшая обратилась в больницу с сотрясением и черепно-мозговой травмой. Уточняется, что мужчина уже был судим по аналогичной статье.

Кроме того, в Москве 40-летняя экс-пациентка реабилитационного центра лечения зависимостей обратилась в полицию с заявлением на охранника медучреждения. Она утверждает, что мужчина напоил ее и изнасиловал. Женщина познакомилась с сотрудником медцентра, когда проходила там лечение от алкогольной зависимости.