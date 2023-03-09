«Человек сломался»: появились подробности стрельбы в Нижневартовске Мужчина в Нижневартовске устроил стрельбу из-за «психологического шока»

Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

Мужчина в Нижневартовске устроил стрельбу из-за «психологического шока» и болезни, рассказал NEWS.ru источник в окружении задержанного. По ее словам, мужчина не курил и не пил, но «сломался», узнав, что тяжело болен. Еще одной причиной поведения своего земляка она назвала возможный конфликт с женой.

Он не пил и не курил, семью очень ценил. Врачи дали ему три года жизни. Произошел шок психологический. Прекрасный человек! Он не сделал бы никому ничего плохого. Человек сломался. Я очень его уважаю, что-то пошло не так. Возможно, с женой поссорился, но никому не принес бы вреда. Ни разу не видела его в каком-то состоянии. Для меня сегодня бредовый день был. Что-то в его семье произошло! Мне очень жаль! Но он сегодня — не он, — рассказал собеседница.

Инцидент со стрельбой в Нижневартовске произошел утром 9 марта. 44-летний местный житель открыл огонь из ружья со своего балкона, он сделал по меньшей мере восемь выстрелов. Мужчина стрелял в воздух, поэтому людей он не задел. Жена мужчины заявила на него в полицию, рассказав, что ее муж находится в неадекватном состоянии и угрожает совершить суицид.

Сам стрелок требовал разговора с руководителем Сбербанка Германом Грефом и главой СКР Александром Бастрыкиным. Мужчина пояснил, что хочет передать им компромат на администрацию города. Он также призвал повесить на городской площади нескольких местных чиновников за то, что те якобы убили его девушку.

После задержания мужчины СКР возбудил уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.