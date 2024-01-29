Человек сгорел заживо в трансформаторной будке в Барнауле

Останки сгоревшего заживо мужчины обнаружили в одной из трансформаторных подстанций Барнаула, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул». Информацию о произошедшем авторам канала подтвердили в региональном управлении Следственного комитета. Ведомство начало по данному факту доследственную проверку.

При каких обстоятельствах погиб мужчина, неизвестно. Тем не менее следователи считают, что его смерть не имеет криминального характера, пишет «Инцидент Барнаул». Пользователи соцсетей предположили, что погибший мог забраться в будку, чтобы согреться.

Ранее сообщалось, что рабочего насмерть затянуло в конвейер на предприятии в селе Никольском Красноярского края. Согласно информации прокуратуры, происшествие случилось в ночь на 29 января. По предварительным данным, мужчина пытался самостоятельно устранить засор, не выключив при этом оборудование, после чего его затянуло вглубь конвейера. Рабочий скончался на месте.

Начальник управления производством в ООО «ПИК» Алексей Андреев заявил, что рабочий грубо нарушил технику безопасности, из-за чего случилась трагедия. По его словам, погибший сотрудник не является жителем Красноярска, он работал вахтовым методом.