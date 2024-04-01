Человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Уссурийске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел ночью 1 апреля в многоквартирном доме в Уссурийске Приморского края, сообщает региональный главк МЧС России. Сотрудники МЧС спасли 20 человек, одна женщина погибла, еще двое пострадали.

При помощи спасательных устройств вывели по лестничным маршам 19 человек, в том числе шесть детей, которые находились в отрезанных дымом квартирах. Пожарные при помощи автолестницы также спасли одного человека из окна квартиры на четвертом этаже, — отметили в ведомстве.

Ранее семья с двумя детьми погибла в пожаре в Башкирии. Огонь охватил жилой дом, баню и два автомобиля. Спасатели по прибытии на место обнаружили без признаков жизни мать, ее двухлетнюю дочку, годовалого сына и дедушку. На месте работал 31 специалист, были задействованы 12 единиц техники.

До этого возгорание произошло в коммунальной квартире Санкт-Петербурга, жертвами инцидента стали двое детей — девочка пяти лет и семилетний мальчик. Также пострадала мать несовершеннолетних, женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Кроме того, огонь охватил дом в Туапсе в Краснодарском крае, вспыхнула территория площадью 150 квадратных метров. Спасатели нашли тела троих погибших при разборе завалов. Ими оказались 80-летний хозяин дома, его 78-летняя супруга и их 51-летний сын. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.