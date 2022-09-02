Человек погиб при пожаре в ТЦ в Курске МЧС: один человек погиб при пожаре в торговом центре «Бумеранг» в Курске

Фото: 46.mchs.gov.ru

Один человек погиб при пожаре в ТЦ «Бумеранг» на проспекте Хрущева в Курске, предположительно сотрудник центра, сообщили NEWS.ru в региональном управлении МЧС России. По информации ведомства, пострадавшего передали медикам, однако он скончался в карете скорой помощи по пути в больницу.

Один человек пострадал, он был передан медикам, скончался в карете скорой помощи. Врачами была констатирована смерть, — сказали в ведомстве.

В 11:12 мск пожарные локализовали возгорание на площади 15 кв. метров, в 12:12 мск ликвидировали открытое горение.

Сообщение о возгорании поступило в региональное управление МЧС в 09:34 утра. Из здания эвакуировали посетителей. На место прибыли расчеты пожарных, сотрудники полиции и скорой помощи, а также работники электросетей и газовой службы. В ликвидации огня участвовали 36 человек и 11 единиц техники. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.

30 августа три человека погибли в Кировском районе Приморья при пожаре в частном доме. В числе жертв — двое мужчин и одна женщина. Инцидент произошел в 03:10 по местному времени (20:10 29 августа мск). Сообщение о возгорании частного жилой постройки поступило на телефон пожарно-спасательной службы.