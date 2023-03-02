Человек погиб при испытаниях фюзеляжа самолета на заводе в Ульяновске

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

В ходе испытаний фюзеляжа военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А на ульяновском заводе «Авиастар» произошло ЧП, передает РИА Новости. В результате случившегося погиб один сотрудник предприятия, еще несколько человек получили ранения. Трагедия произошла во время испытаний фюзеляжа борта, который находится в производстве, рассказал в ОАК.

Произошел трагический инцидент. Пострадало несколько сотрудников предприятия, один погиб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, — подчеркнули представители ОАК.

В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего. Представители экстренных служб уточнили в беседе с прессой, что в результате разрыва фюзеляжа пострадали пять человек.

28 февраля под Мурманском при заходе на посадку разбился вертолет, пострадали по меньшей мере четыре человека, передавали СМИ со ссылкой на экстренные службы. На борту летательного аппарата находились девять человек, трое из которых — члены экипажа. ЧП произошло в трех километрах от аэропорта. По предварительным данным, погибших нет.

Исходя из имеющихся данных, крушение потерпел вертолет Ми-8. Воздушное судно следовало из села Краснощелье в село Левозеро, где и упало при заходе на посадку.