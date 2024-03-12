Человек подорвался на мине под Брянском Богомаз: мужчина зашел в запрещенную зону и подорвался на мине под Брянском

Мужчина в окрестностях поселка Уборки Климовского района зашел в запрещенную зону и подорвался на мине, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его данным, на данном участке есть предупреждающие знаки о минной опасности, но по каким-то причинам местный житель их проигнорировал.

В окрестностях поселка Уборки Климовского района местный житель вошел в запрещенную зону, несмотря на предупреждающие знаки с указанием минной опасности. В результате подрыва на мине, к сожалению, он погиб. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, — уточнил глава региона.

Богомаз призвал сограждан быть бдительными. Он также попросил местных жителей не посещать запрещенные территории в приграничных поселках.

Также губернатор предупредил, что правоохранительные органы Брянской области проводят предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению терактов. Богомаз призвал жителей области отнестись с пониманием к действиям силовиков. Глава региона попросил граждан соблюдать спокойствие.

Накануне Богомаз рассказал, что в Брянской области была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с применением БПЛА. По его данным, пострадавших и разрушений нет.