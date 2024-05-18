Человеческие останки нашли в лесу под Петербургом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Человеческие останки нашли в Волховском районе Ленинградской области, передает РЕН ТВ. По данным телеканала, череп и кости обнаружили накануне вечером в лесополосе.

Как стало известно телеканалу, подъехать к месту обнаружения останков на обычной легковой машине сложно из-за особенностей местности. Также на месте происшествия плохо ловит связь. В настоящий момент устанавливаются все детали случившегося.

Ранее правоохранители обнаружили в Санкт-Петербурге останки убитого в 2000 году бывшего члена сборной СССР по легкой атлетике Вячеслава Бордукова. Преступление совершили четверо злоумышленников, чтобы завладеть автомобилем жертвы. Двое преступников в настоящий момент задержаны, но по подозрению в другом убийстве. Оно также произошло в 2000 году. Один из них убил знакомого на почве неприязни, а второй помог скрыть следы преступления и обеспечить алиби.

В апреле скелетированные останки человека обнаружили в лесу вблизи поселка Кокошкино в Новой Москве. По данным столичной прокуратуры, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Экспертам предстоит установить причины смерти. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.