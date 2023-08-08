«Чего ради?»: военкор Живов высказался об атаке ВСУ на мост в Геническе Военкор Живов назвал удар ВСУ по мосту в Геническе дорогостоящей пиар-акцией

Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту в Геническе, потратив около €20 млн на ракеты, заявил военный корреспондент Алексей Живов. По его словам, такой атакой Киев смог лишь доставить неудобства местным жителям. Утверждения Украины о том, что нанесение удара по мосту негативно отразится на всей логистике в Херсонской области же не соответствует действительности, считает он. В Минобороны России пока не прокомментировали это заявление.

Киев говорит, что он таким образом сломает всю логистику в Херсонской области. Максимум, чего удалось добиться — это неудобства для гражданских и короткий, очень дорогой пиар, — заявил Живов.

По мнению военкора, подобные затраты на одну акцию — это своеобразный рекорд для Киева. Он также отметил, что раньше Украина могла практически без затрат создавать информационные поводы, сейчас же они оборачиваются для них большими убытками.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. По его словам, всего было выпущено 12 ракет, девять из которых сбили системы ПВО. Один мирный житель, находившийся в момент атаки на мосту, скончался.