Чечня требует от Запада выдать главного критика Кадырова

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Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов потребовал от Великобритании немедленно экстрадировать в Россию боевика, вице-премьера непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева.

Мы не собираемся отступать и считаем, что его необходимо судить по всей строгости закона, поэтому призываем европейские организации посодействовать в выдаче преступника. Он обязан понести ответственность за публичную поддержку боевиков и пропаганду террористических действий в РФ, — цитирует Делимханова «Чечня Сегодня».

Он добавил, что Закаев долгие годы является сторонником западных ценностей, которые абсолютно противоречат традиционализму, религии и, следовательно, всему жизненному укладу Чечни. По словам Делимханова, представители республики уже неоднократно обращались с запросом об экстрадиции террориста Закаева, но им отказывали.

Во время второй чеченской войны полевой командир и бригадный генерал Ахмед Закаев командовал незаконными вооружёнными формированиями на территории Чеченской Республики Ичкерия. Кроме того, он был её министром культуры, иностранных дел и вице-премьером.

Российские власти в 2001 году выдвинули Закаеву обвинения в терроризме и убийствах мирных жителей. Сейчас он объявлен в международный розыск. При этом живёт Закаев в Великобритании, а Лондонский магистратский суд отказал РФ его выдать.

Как писал NEWS.ru глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил физической расправой бывшему полевому командиру и эмиссару чеченских боевиков Ахмеду Закаеву, проживающему в Великобритании.